Вологда, 18 мая 2022, 12:40 — REGNUM В Междуреченском районе Вологодской области на заброшенных землях планируют построить животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота, сообщает региональное правительство.
Проект с объемом инвестиций в 800 миллионов рублей намерен реализовать племенной завод-колхоз «Аврора». Для этого в сельскохозяйственный оборот необходимо ввести порядка 4300 гектаров заброшенных земель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявили о готовности региона обеспечить себя молоком и картофелем.