Вологда, 18 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Междуреченском районе Вологодской области на заброшенных землях планируют построить животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота, сообщает региональное правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

Проект с объемом инвестиций в 800 миллионов рублей намерен реализовать племенной завод-колхоз «Аврора». Для этого в сельскохозяйственный оборот необходимо ввести порядка 4300 гектаров заброшенных земель.

«Земли в Междуреченском районе не обрабатывались порядка 30 лет, хотя они имеют выгодное расположение по отношению к областной столице, находятся вблизи от рынков сбыта молочной продукции, обеспечены подъездными путями и природным газом, — отметил глава региона. — К осени мы подготовим необходимую документальную базу, предприятию будут оказаны все меры господдержки, возможности проработаем с Министерством сельского хозяйства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявили о готовности региона обеспечить себя молоком и картофелем.