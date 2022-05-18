Петрозаводск, , 12:55 — REGNUM Глава Карелии попросил главного санитарного врача России отменить масочный режим в регионе из-за спада заболеваемости COVID-19, сообщил 18 мая Артур Парфенчиков.

Люди на улице в медицинской маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в настоящий момент заболеваемость коронавирусом в Карелии снизилась в разы. Если в феврале в регионе регистрировали 196,8 случаев на 100 тыс. населения, то в мае — всего 5,8 случаев.

«В связи с этим направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах», — сообщил Парфенчиков, отметив, что региональные антикоронавирусные ограничения уже были отменены.

На утро 18 мая в Республике Карелия зарегистрированы 135 010 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17 755 детей. За прошедшие сутки выявлены 55 инфицированных (14 — дети), из них непривитых — 39 (70,9%). В ковидных стационарах получают лечение 240 пациентов, в состоянии средней тяжести — 205 человек, в тяжёлом — 34 (из них непривитых - 34). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии в Карелии 132 446 человек, за последние сутки — 61 пациент. За сутки не зарегистрировано умерших от COVID-19, всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1505 жителей республики.

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