Краснодар, 18 мая 2022, 12:39 — REGNUM На 33% увеличилось число самозанятых с начала 2022 года в Краснодарском крае, сообщили 18 мая в пресс-службе администрации региона.
На данный момент на Кубани зарегистрированы как самозанятые более 203 тысяч человек.
Власти объясняют популярность статуса «самозанятых» широким спектром мер поддержки, которые действуют в регионе, а также условиями, установленными на федеральном уровне. На Кубани для самозанятых предусмотрена, например, возможность получения льготных микрозаймов по ставкам от 1 до 3%. Также самозанятые могут получить на льготных условиях в аренду государственное и муниципальное имущество либо бесплатные рабочие места в государственном или муниципальных коворкингах.
Отметим, что налог на профессиональный доход на территории Краснодарского края действует с 1 июля 2020 года.