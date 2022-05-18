Краснодар, 18 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. На 33% увеличилось число самозанятых с начала 2022 года в Краснодарском крае, сообщили 18 мая в пресс-службе администрации региона.

Самозанятый

«Согласно закону, мы вошли в эксперимент по внедрению «налога на профессиональный доход» позже, чем другие регионы — только с 1 июля 2020 года. Несмотря на это, Краснодарский край быстро занял лидирующие позиции по количеству самозанятых и уже к концу прошлого года вошел в пятерку лучших в стране. С учетом текущих показателей мы находимся на четвёртом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — прокомментировал вице-губернатор Александр Руппель.

На данный момент на Кубани зарегистрированы как самозанятые более 203 тысяч человек.

Власти объясняют популярность статуса «самозанятых» широким спектром мер поддержки, которые действуют в регионе, а также условиями, установленными на федеральном уровне. На Кубани для самозанятых предусмотрена, например, возможность получения льготных микрозаймов по ставкам от 1 до 3%. Также самозанятые могут получить на льготных условиях в аренду государственное и муниципальное имущество либо бесплатные рабочие места в государственном или муниципальных коворкингах.

Отметим, что налог на профессиональный доход на территории Краснодарского края действует с 1 июля 2020 года.