Мюнхен, Германия, 18 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский согласовал условия контракта с «Барселоной». Об этом 18 мая сообщил журналист Николо Скира.

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

По информации источника, 33-летний футболист согласовал условия личного контракта с каталонским клубом до 2025 года. Теперь «Барселоне» нужно договориться с «Баварией» об условиях трансфера игрока.

Напомним, Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе команды он восемь раз выиграл чемпионат Германии, три раза — Кубок Германии, а также по одному разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.