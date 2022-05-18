Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Президент США Джо Байден вновь оконфузился. На этот раз в ходе выступления в Белом доме по случаю Месяца наследия американцев азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов американский лидер не смог выговорить аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[Ценностями], отраженными в обществе Эй-Эй-Эн-Эйч… Пи-Ай», — произнёс Байден, запись речи которого опубликовал телеканал NBC News.

Слушатели затаились в ожидании продолжения мысли главы Белого дома. Байден не растерялся и продолжил: »Ай-ай-ай-ай-ай… Здесь, в Соединённых Штатах».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден с завидной периодичностью попадает в неловкие ситуации. Так, на саммите США-АСЕАН он назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом страны. Ранее американский лидер назвал сенатором министра образования США Мигеля Кордону.

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп всегда сомневался в умственных способностях нынешнего главы государства, называя его «дурачком», «человеком с низким IQ», «слабым» и «сонным».

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