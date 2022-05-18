Берлин, , 12:37 — REGNUM Законодательные акты, которые необходимы для того, чтобы лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера его привилегий, собираются принять на нынешней неделе партии, входящие в состав правящей в ФРГ коалиции. Об этом 18 мая сообщает издание Zeit.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

Отмечается, что имеется ввиду прекращение финансирования работы бюро Шредера, которое у него есть по праву бывшего канцлера страны.

Также указывается, что члены комитета по бюджету от входящих в правящую в ФРГ коалицию партий Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрике рассказали, что необходимый для этого законодательный акт будет согласован 19 мая.

При этом уточняется, что обоснованием для такого решения станет то, что Шредер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, уволившихся после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Таким образом основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает», — приводит Zeit текст проекта документа.

Кроме того, поясняется, что Шредера уже 19 мая лишат возможности использовать выделенные ему офисы, однако он сохранит другие привилегии бывшего канцлера — пенсию и охрану.

Отметим, в последнее время в адрес Герхарда Шредера в ФРГ идет много критики из-за его связей с РФ и работой в российских компаниях.