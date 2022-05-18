Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону на пересечении проспекта Ворошиловского и переулка Суворова открыли памятную доску первому пионерскому отряду «Спартак». Об этом 18 мая в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Мемориальная доска в Ростове-на-Дону телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь 100-летия пионерии телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь 100-летия пионерии телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

«Ровно век назад в здании на углу проспекта Ворошиловского и переулка Суворова был создан первый пионерский отряд «Спартак», а в 1923 году здесь функционировал центральный клуб юных пионеров нашего города», — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области широко отмечают столетний юбилей со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Памятной дате приурочены викторины, книжные выставки и тематические вечера. В Ростове-на-Дону 19 мая вскроют капсулу с посланием советских школьников потомкам.

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