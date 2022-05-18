Сирт, Ливия, , 12:40 — REGNUM Непризнанное правительство Ливии, возглавляемое премьер-министром Фатхи Башага, начнёт работу из города Сирт. Такое решение, как сообщает Fawasel, было принято Башага после неудачной попытки разместить свою резиденцию в столице Ливии — Триполи.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее вооружённые отряды, лояльные международно-признанному правительству Ливии, возглавляемому Абдель-Хамидом Дабайбой, атаковали сторонников Башага и вынудили их покинуть Триполи.

«Правительство начнёт работу из города Сирт» — заявил Фатхи Башага.

Политический кризис в Ливии начался после того, как парламент страны выступил против правительства Абдель-Хамида Дабайбы и избрал альтернативный кабинет во главе с экс-министром внутренних дел Фатхи Башага.