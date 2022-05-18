Вашингтон, 18 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Американский актёр Харрисон Форд и британская актриса Хелен Миррен появятся в приквеле «Йеллоустоуна». Об этом 18 мая сообщает портал «Канобу».

Кадр из интервью на телевидении Харрисон Форд

Известно, что предстоящий проект под названием «1932» расскажет о новом поколении семьи Даттонов, жившем в периоды пандемии, исторической засухи, конца сухого закона и Великой депрессии. Кого именно сыграют Форд и Миррен в сериале — не уточняется.

Напомним, что премьера приквела «Йеллоустоуна» намечена на декабрь 2022 года. Производством сериала занимается стриминговый сервис Paramount Plus.