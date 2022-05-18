Лос-Анджелес, США, , 12:33 — REGNUM Компания Disney выпустит фильм «Фокус-покус 2» уже осенью. Об этом 18 мая пишет Entertainment Weekly.

Сёстры Сандерсон, кадр из фильма «Фокус-Покус» Кадр из фильма «Фокус-Покус»

Релиз картины запланирован на 30 сентября 2022 года. К своим ролям трёх сестёр-ведьм вернутся Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. Режиссёром стала Энн Флетчер.

Как отмечает СМИ, по сюжету «Фокус-покус 2», ведьмам будут противостоять три девочки-подростка — им предстоит помешать злодейкам реализовать свой коварный план. Школьниц сыграли Уитни Пик, Лилия Бакинхем и Белисса Эскобедо.

ИА REGNUM напоминает, что оригинальный фильм «Фокус-покус» вышел в 1993 году. Режиссёром выступил Кенни Ортега.

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