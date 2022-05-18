Кишинёв, , 12:31 — REGNUM Кишинёв продолжает внимательно следить за тем, что происходит в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом 18 мая заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Она прокомментировала серию терактов, которые осуществили неизвестные в ПМР в конце апреля. Глава молдавского правительства выразила сожаление, что Кишинёв не может провести расследование, так как не контролирует республику. Гаврилица отметила, что диалог с приднестровской стороной будет продолжен.

«Мы надеемся, что сможем продолжить процесс интеграции и найти мирное решение этой ситуации», — сказала премьер-министр Молдавии.

Стоит отметить, что после начала Россией спецоперации по денацификации Украины в Тирасполе сообщили, что молдавская сторона приостановила переговоры по урегулированию приднестровского конфликта. Кроме того, воспользовавшись тем, что Киев закрыл границу с ПМР, власти Молдавии стали блокировать транспорт с грузами, идущий в Приднестровье.

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