Калуга, , 12:46 — REGNUM В Калужской области города Козельск, Людиново, Малоярославец, Сухиничи и Таруса подготовили конкурсные заявки для участия во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом 18 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM

Городское благоустройство в Козельске Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

Потенциальные участники конкурса продемонстрировали нетривиальный подход к благоустройству своих общественных пространств. Поэтому принято решение направить на федеральный конкурс все проекты. Ранее города Сухиничи и Таруса уже становились победителями престижного конкурса — благодаря участию в нём в Тарусе появился пешеходный маршрут, а в Сухиничах благоустроены городские родники. В 2022 году эти города подготовили заявки для дальнейшего преображения муниципалитетов. Людиново, Малоярославец и Козельск тоже уже принимали участие в конкурсе, но пока не смогли одержать победу. В 2022 году они подготовили проекты с учетом замечаний 2021 года. От Калужской области заявки традиционно будут направлены в категории «малые города» в двух подгруппах. Первая — от 20 тыс. до 50 тыс. человек — Людиново и Малоярославец. Вторая — до 20 тыс. человек - Козельск, Сухиничи и Таруса. Итоги конкурса будут подведены Минстроем России в августе 2022 года.

«Мы увидели достойные концепции для участия в федеральном конкурсе. В случае победы пять наших малых городов получат новые места притяжения. Уверен, что все они будут востребованы жителями, так как при подготовке проектов благоустройства мы делали упор, прежде всего, на пожелания и запросы горожан», — отметил Вячеслав Лежнин.

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