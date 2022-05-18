Кемерово, 18 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла рано утром 18 мая.

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По данным следствия, 43-летний хозяин дома попытался потушить возгорание самостоятельно, но не смог. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар и обнаружили в доме тела 38-летней женщины и двух её сыновей 8 и 4 лет.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электрической проводки. Судебно-медицинские экспертизы определят причину смерти погибших, а пожарно-техническая установит причину возгорания», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что семья благополучная, на профилактических учётах не состояла. В настоящее время на месте работает следственная группа.