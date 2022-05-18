Москва, , 12:28 — REGNUM Поддержка развития модульных гостиниц вызвала большой энтузиазм в России. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Зарина Догузова Government.ru

«Фокусное развитие быстровозводимых модульных гостиниц — выделено 4 млрд рублей в этом году, участвуют в проектах 19 регионов. Это отели из жёстких материалов, они не палаточного типа. При этом очень комфортные, современные, на любой вкус, и подходят для отдыха на природе, которые пользуются большой популярностью», — заявила Догузова.

«И меня вот это тоже удивило: у нас в стране оказались десятки производств, эти модули делаются, предприниматели с энтузиазмом включились», — указала она.