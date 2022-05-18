Лондон, , 12:25 — REGNUM Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович согласовал с британским правительством все юридические формальности для продажи клуба. Об этом 18 мая сообщает Вloomberg.

Роман Абрамович John Dobson

По информации издания, юристы Абрамовича и договорились с британским правительством по вопросу долга клуба перед владельцем в размере €2 млрд.

Отмечается, что Абрамович хотел списать долг сразу после того, как клуб будет выставлен на продажу. Однако британские санкции заблокировали этот процесс из-за замороженных счетов.

Ранее «Челси» подписал соглашение о продаже клуба консорциуму, который возглавляет американский бизнесмен Тодд Боули. Несмотря на это, переговоры зашли в тупик из-за судьбы кредита в €2 млрд.

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