Кострома, , 12:29 — REGNUM На северной границе Костромы — в посёлке Новом обещают организовать филиал Окружной больницы Костромского округа No 1. Об этом сообщает «Logos».

Детская поликлиника в посёлке Новом (городке веролётчиков)

Взрослая поликлиника разместится в бывшем здании Федерального медико-биологического агентства напротив детского медучреждения. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в больнице, в поликлинику планируют принять от 3 до 5 терапевтов, там откроют прививочный, процедурный, смотровой, диагностический кабинеты.

До этого взрослым жителям северной части города приходилось ездить на обследования в поликлинику, расположенную в 7 километрах от посёлка. Новое медучреждение будет обслуживать порядка 6 тысяч человек, приём пациентов начнётся с середины 2023 года.

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