Дамаск, , 12:37 — REGNUM Представители гуманитарной организации «Координация сил оперативного реагирования в Сирии» заявили об угрозе гуманитарной катастрофы, которая угрожает районам северной Сирии. Об этом 18 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление организации.

Лагерь беженцев Bundeskanzlerin.de

Отмечается, что основная проблема связана с возможным закрытием КПП «Баб-аль-Хава» на границе Турции и Сирии для гуманитарной помощи из-за истечения срока действия гуманитарного мандата ООН.

По данным организации, альтернативные маршруты поставок помощи не смогут покрыть потребности региона.

«В первую очередь речь идёт о лишении более 2 млн человек продовольственной помощи, лишении более 2,65 млн человек доступа к чистой или питьевой воде, в дополнение к прекращению раздачи хлеба для 1 млн человек в более чем 650 лагерях для беженцев», — подчеркнули в организации.