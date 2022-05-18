Сыктывкар, , 12:24 — REGNUM Республике Коми из федерального бюджета выделены 66 млн. рублей на развитие реабилитации переболевших ковидом, сообщает минздрав республики.

Отделение реабилитации Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным ведомства, на эти средства планируется создать второе отделение реабилитации в городской больнице Эжвинского района.

«Пациенты, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. Заболевание серьезно влияет на здоровье человека и для возвращения к нормальной жизни такие отделения необходимо создавать и развивать. На федеральном уровне это прекрасно понимают. Выделенные в текущем году средства мы направим в Эжвинскую городскую больницу, в будущем география лечебных учреждений, где можно пройти постковидную реабилитацию, будет расширена», — прокомментировал и. о. министра здравоохранения региона Игорь Дягилев .

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми заявил о необходимости сохранения масочного режима.