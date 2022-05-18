Сыктывкар, 18 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Республике Коми из федерального бюджета выделены 66 млн. рублей на развитие реабилитации переболевших ковидом, сообщает минздрав республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Отделение реабилитации

По данным ведомства, на эти средства планируется создать второе отделение реабилитации в городской больнице Эжвинского района.

«Пациенты, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. Заболевание серьезно влияет на здоровье человека и для возвращения к нормальной жизни такие отделения необходимо создавать и развивать. На федеральном уровне это прекрасно понимают. Выделенные в текущем году средства мы направим в Эжвинскую городскую больницу, в будущем география лечебных учреждений, где можно пройти постковидную реабилитацию, будет расширена», — прокомментировал и. о. министра здравоохранения региона Игорь Дягилев .

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми заявил о необходимости сохранения масочного режима.