Минск, , 12:23 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело против одного из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которая занималась вербовкой белорусских граждан и их финансированием для участия в военных действиях на Украине. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе СК Белоруссии.

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«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции в отношении Стрижака дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 361-3 Уголовного кодекса за финансирование и иное материальное обеспечение участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте, военных действиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Стрижак с другими лицами через соцсети занимался вербовкой, обучением, подготовкой и финансированием граждан Белоруссии. После эти граждане отправлялись на Украину для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований и националистических батальонов.