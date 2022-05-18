Минск, 18 мая 2022, 12:23 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело против одного из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которая занималась вербовкой белорусских граждан и их финансированием для участия в военных действиях на Украине. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе СК Белоруссии.
Отмечается, что Стрижак с другими лицами через соцсети занимался вербовкой, обучением, подготовкой и финансированием граждан Белоруссии. После эти граждане отправлялись на Украину для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований и националистических батальонов.