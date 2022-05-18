Москва, 18 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В России продолжат оказывать поддержку туристическому бизнесу, и это коснётся как малого бизнеса, так и крупных частных инвесторов. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Tourism.gov.ru Зарина Догузова

«У нас сегодня меню сформировано для частных инвесторов, которые хотят развивать (туристическую инфраструктуру)… У нас есть грантовая поддержка. Мы впервые в прошлом году её запустили. 450 проектов получили поддержку, из них 120 — современные кемпинги», — заявила Догузова.

«Мы эту меру для малого и среднего бизнеса сохраняем, на системной основе продолжаем: 3,5 млрд рублей на поддержку выделено, дадим гранты в качестве межбюджетных трансфертов. Это то, что туристам не хватает: кемпинги, автокемпинги, создавать новые транспортные маршруты», — подчеркнула она.