Москва, , 12:23 — REGNUM Выступают за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов 55% жителей России (в 2021 году — 49%). Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Главные аргументы противников — «электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам». Они предлагают ранее приобретенные самокаты изъять и утилизировать.

Не считают электросамокаты опасными средствами передвижения 23%: По их мнению, самокаты и электросамокаты — экологически чистый транспорт. «Законодательные ограничения — источник для коррупции». Нужно сделать отдельные дорожки с ограждениями.

Опрос проведён 13–17 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 378 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM. комитет Совета Федерации по обороне и безопасности направил в МВД России предложение о введении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электрических скутеров и самокатов.

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