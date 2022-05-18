Сеул, 18 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. 18 мая на американской военной базе Кэмп Хамфрис, расположенной в южнокорейском городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо (~70 км к югу от Сеула), состоялась церемония создания постоянной воздушно-кавалерийской эскадрильи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальные лица.

U.S. Air Force Вертолёт AH-64E Apache

В составе нового подразделения вошли 24 новейших вертолёта AH-64E Version 6 и 500 военнослужащих.

Сообщается, что подразделение создано в рамках укрепления боеспособности Вооруженных сил США в Южной Корее. Ранее ударные вертолёты Apache размещались в дивизии на ротационной основе.