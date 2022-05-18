Салехард, 18 мая 2022, 12:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал политику Запада основной причиной проблем мировой энергетики и «экономическим самоубийством». Как заявил глава государства 17 мая в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе, Европа разогрела рынок энергоресурсов и поставила под удар промышленность, что закономерно ведет к дестабилизации экономических процессов.
Владимир Путин призвал не просто добывать нефть, но и выстраивать всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. Пример подобной работы можно наблюдать в Ямало-Ненецком автономном округе, где в первом квартале 2022 года рост индекса промышленного производства составляет 105% к аналогичному периоду 2021 года. Добиться роста этого показателя удалось благодаря увеличению добычи ископаемых в округе (+4,6%).
С января по март 2022 года, как сообщает департамент экономики Ямала, было добыто 8,1 миллиона тонн газового конденсата. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к первому кварталу 2021 года на 11,4% вырос индекс объема обрабатывающего производства. Рост производства бензина составил 105%, а сжиженных пропана и бутана вырос в 12,5 раза. Что касается объема предоставленных услуг в сфере добычи полезных ископаемых, показатель вырос на 38,2%.
Предприятия ТЭК обеспечили Ямало-Ненецкому автономному округу лидерство в налоговом рейтинге среди регионов Российской Федерации. В связи с этим принято решение часть дополнительных нефтегазовых доходов направить на социальные выплаты жителям страны, что поспособствует стимуляции потребления — драйвера современной экономики.