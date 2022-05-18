Салехард, , 12:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал политику Запада основной причиной проблем мировой энергетики и «экономическим самоубийством». Как заявил глава государства 17 мая в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе, Европа разогрела рынок энергоресурсов и поставила под удар промышленность, что закономерно ведет к дестабилизации экономических процессов.

Совещание по ситуации в нефтегазовом секторе 17.05.2022 kremlin.ru

«Россия должна действовать прагматично, исходя из своих интересов. Результатом сумбурных действий партнеров помимо ущерба для европейской экономики стал фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Но это не должно расхолаживать компании, — подчеркнул президент. — Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели уже, конечно, представляется маловероятным».

Владимир Путин призвал не просто добывать нефть, но и выстраивать всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. Пример подобной работы можно наблюдать в Ямало-Ненецком автономном округе, где в первом квартале 2022 года рост индекса промышленного производства составляет 105% к аналогичному периоду 2021 года. Добиться роста этого показателя удалось благодаря увеличению добычи ископаемых в округе (+4,6%).

С января по март 2022 года, как сообщает департамент экономики Ямала, было добыто 8,1 миллиона тонн газового конденсата. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к первому кварталу 2021 года на 11,4% вырос индекс объема обрабатывающего производства. Рост производства бензина составил 105%, а сжиженных пропана и бутана вырос в 12,5 раза. Что касается объема предоставленных услуг в сфере добычи полезных ископаемых, показатель вырос на 38,2%.

Предприятия ТЭК обеспечили Ямало-Ненецкому автономному округу лидерство в налоговом рейтинге среди регионов Российской Федерации. В связи с этим принято решение часть дополнительных нефтегазовых доходов направить на социальные выплаты жителям страны, что поспособствует стимуляции потребления — драйвера современной экономики.