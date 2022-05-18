Ставрополь, , 12:21 — REGNUM В Ставропольском крае подготовлены к приему детей 654 детских лагеря отдыха. Среди них лагеря дневного пребывания, загородные лагеря и лагеря при санаторно-курортных организациях, сообщил 18 мая губернатор края Владимир Владимиров. В них организованным летним отдыхом охватят 87 тыс. школьников. Для работы с ними в период каникул привлекут 6,5 тыс. педагогов и более 500 вожатых.

Летний лагерь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Особое место при организации летнего отдыха детей будет уделено безопасности. При всех лагерях отдыха будут работать медпункты, введена круглосуточная охрана, в местах, где есть водоемы, задействованы матросы-спасатели. Все специалисты-педагоги, работающие с детьми в обязательном порядке проходят медосмотры и гигиеническое обучение, отметил Владимиров.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье летом 2022 года планируется организовать отдых для более 250 тысяч ребят. Это 92% от всего количества школьников в крае. Из бюджета региона на летний отдых детей направят 448 млн рублей.