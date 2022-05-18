Канберра, 18 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. 18 мая лидер оппозиции Энтони Альбаниз провел традиционную пресс-конференцию в Национальном пресс-клубе Австралии перед федеральными выборами. Поскольку премьер-министр страны Скотт Моррисон прийти и ответить на вопросы журналистов отказался, Альбаниз чувствовал себя «хозяином сцены» и неоднократно совершал нападки на своего политического оппонента, критикуя его за многочисленные неудачи, передает телеканал NineNews.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Помимо прочего, журналисты спросили Альбаниза, не является тот факт, что он ни разу не занимал министерскую должность, которая была бы связана с экономикой, серьезным недостатком, учитывая, что через несколько дней он может стать следующим премьер-министром.

В ответ на это лидер оппозиции заявил, что занимал министерский портфель, когда работал с инфраструктурными проектами.

«Это после четырех лет пребывания Скотта Моррисона на посту премьер-министра у него нет экономического плана на будущее … У него в загашнике есть только несколько кампаний по запугиванию, устрашению и дезинформации», — пустился в критику Альбаниз.