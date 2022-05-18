Донецк, , 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 36 человека личного состава. Об этом 18 мая сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, восемь огневых точек, две БМП, один БТР и три грузовых автомобиля», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР захватили одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», одну командно-штабную бронированную машину и полевой артиллерийский склад.

Также указывается, что за минувшие 24 часа 11 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 17 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, и перешли на сторону республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что понтонную переправу для ВСУ на реке Северский Донец уничтожили российские военные.