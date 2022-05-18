Кызыл, 18 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Вечером 17 мая на электронный адрес правительства Тувы поступило сообщение о минировании здания. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Здание правительства Тувы

Находившиеся в нём люди были эвакуированы согласно инструкции. На место выехала следственно-оперативная группа УМВД по городу Кызылу.

«Взрывных устройств не найдено, ведётся проверка. Правительство региона продолжает работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.