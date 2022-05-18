Москва, , 12:19 — REGNUM Хамовнический суд Москвы вернул иск против сервиса Netflix, поданный российскими пользователями. Об этом 18 мая пишет РИА Новости.

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«Иск возвращен без рассмотрения», — заявили в суде. Как отмечает издание, подробностей такого решения не раскрыли.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года российские пользователи подали на Netflix в суд, требуя от компании компенсации в 60 млн рублей. Основанием иска стало нарушение прав пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории РФ.

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