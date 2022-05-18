Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Перед судом предстанет бывший командир отделения пожарной части колонии-поселения №8 ГУФСИН России по Ростовской области. Его обвиняют в мелком взяточничестве и превышении полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в ноябре 2021 года и в марте 2022 года обвиняемый дважды доставлял осуждённого из колонии-поселения, расположенной в Весёловском районе, к его знакомой, проживающей в Ростове-на-Дону, для проведения краткосрочных свиданий. За это он получил 20 тыс. рублей.

Подследственный был уволен из органов донского управления ФСИН. Материалы уголовного дела переданы в суд.