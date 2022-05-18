Старый Оскол, Белгородская область, 18 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Пять юношей пострадали в ДТП с автобусом в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, вечером 17 мая 18-летний водитель «ВАЗ 21 154» на улице Ублинские Горы выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль столкнулся с автобусом, наехал на бордюрный камень и опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали водитель ВАЗ и четверо его пассажиров 14, 16 и 17 лет.

В автобусе пассажиров не было.