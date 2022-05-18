Канберра, 18 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Ожидается, что 21 мая более 17 миллионов жителей Австралии опустят свои бюллетени на федеральных выборах. Однако почти шесть миллионов граждан уже досрочно проголосовали в преддверии дня голосования или планируют это сделать. Об этом 18 мая сообщил телеканал NineNews.

Флаг Австралии

«Досрочное голосование проходит невероятно хорошо, и, поскольку у нас открыто около 550 центров, в ближайшие дни у людей, которым необходимо проголосовать досрочно, появятся различные варианты», — говорится в заявлении Тома Роджерса, ответственного за организацию процесса голосования в 2022 году.

Отмечается, что записаться на досрочное голосование можно довольно легко. Выбрать такую процедуру могут граждане, если у них есть запланированные домашние дела в выходной субботний день (21 мая) или они заболели COVID-19.

«Почти шесть миллионов избирателей либо уже приняли участие в предварительном голосовании, либо подали заявку на голосование по почте, и в ближайшие дни это потребуется сделать еще большему числу избирателей», — написал Роджерс.