Донецк, , 12:18 — REGNUM Решение о дальнейшей судьбе украинских военнослужащих, сдающихся в плен в Мариуполе, решит суд. Об этом 18 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

Он рассказал, что суд решит судьбу сдавшихся с территории «Азовстали» боевиков. При этом нацистов, по его словам, ждёт трибунал.

Пушилин также добавил, что трибунал над военными преступниками должен быть международным.

Ранее Пушилин называл военнослужащих, укрывшихся в катакомбах «Азовстали», военными преступниками.