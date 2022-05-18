Кемерово, 18 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Кемерове благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут к нормативу главную городскую трассу — проспект Ленина. Как сообщает, в своем телеграм-канале глава города Илья Середюк, в 2022 году работы будут вестись на участке от улицы Волгоградской до бульвара Строителей.

Мэрия Кемерова Ремонт проспекта Ленина в Кемерове

Протяженность объекта составляет почти километр. Подрядная организация уже выполнила работы по фрезерованию более 8 тыс. кв. м старого дорожного полотна и укладке 342 кв. м выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В процессе ремонта на объекте будет демонтирован старый бордюр и установлено более 1,7 км монолитного бортового камня. Рабочие бригады обновят заездные карманы для автомобилей и общественного транспорта, а также восстановят люки до проектной отметки и щелевые дождеприемники.

В рамках реконструкции подрядчик приступил к демонтажу старого покрытия пешеходного тротуара по нечетной стороне от улицы Волгоградской. Зона для пешеходов обновится с двух сторон проспекта Ленина: здесь уложат новый асфальт, установят бордюрный камень, а также выполнят занижение уровня бордюров там, где это необходимо.

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«Сегодня в регионе уже заявлено о создании государственной строительной лаборатории. Считаем это первым шагом к формированию полноценной системы контроля за качеством материалов и соблюдением подрядными организациями технологии производства работ, что в свою очередь поможет продлить срок эксплуатации дорог.

Однако, учитывая, что практикуемый сегодня способ ремонта не требует составления проекта, а производится по техническому заданию, то и подходить к формированию документации заказчикам необходимо более тщательно и при необходимости предусматривать дополнительные работы, к примеру, грамотно организовать водоотвод, так как скопление воды может подмывать дорожное основание», — отметил представитель регионального штаба Народного фронта в Кемеровской области Владимир Железный.

Общественники пообещали держать на контроле реализацию мер по обеспечению сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения.

Проспект Ленина в Кемерове без преувеличения можно называть главной трассой города. Широкий, прямой, с активным движением автотранспорта, он протянулся на 7 километров 700 метров с запада на восток через Центральный и Ленинский районы города. Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в столице Кузбасса отремонтируют 22 объекта общей протяженностью 19,6 км.

Как сообщало ИА REGNUM, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения реализуется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и делает российские дороги более комфортными и безопасными. В 2022 году нацпроект поможет Кузбассу построить и отремонтировать более 300 км дорог.