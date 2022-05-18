Москва, 18 мая 2022, 12:16 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил формировать Комитет освобождения Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.
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«Нужно формировать Комитет освобождения Украины, создавать бригады — Одесскую, Херсонскую, Харьковскую — из тех людей, которые готовы освобождать свою страну от сора нацизма», — призвал Миронов.
Он убежден, что не следует останавливаться на Херсонской области — гидре нацизма надо отрубить все головы, если срубим одну, вырастет вдвое больше.
«Наступило время думать о будущей дружественной России Украине», — полагает парламентарий.
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