Москва, 18 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. У российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» калибра 300 мм теперь есть высокоточные снаряды с самонаведением. Об этом вице-премьер России Юрий Борисов сообщил 18 мая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Mike1979 Russia РСЗО «Торнадо-С»

Он напомнил, что системы «Торнадо-С» предназначены для замены прежних РСЗО «Смерч», смена ожидает также системы «Град» и «Ураган».

«Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия», — сказал Борисов.

Каждый снаряд имеет возможность наводиться отдельно на ту или иную цель, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, у систем «Торнадо», предназначенных для замены в российских войсках систем Град» и «Смерч», более совершенная система управления огнём. Их выпускают в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 мм и «Торнадо-С» калибра 300 мм.

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