Канберра, , 12:20 — REGNUM По данным Австралийского статистического бюро, с приходом пандемии коронавируса на континент от COVID-19 в стране умерли уже 5 940 человек. Об этом 18 мая сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В статистическом ведомстве отметили, что основной причиной смерти большинства (5 335) из этих людей был COVID-19. По данным бюро, еще 605 человек умерли от других причин, но на момент смерти у них был положительный результат на COVID-19, поэтому они попали в общую статистику.

Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы были наиболее распространенными проблемами у тех, у кого COVID-19 был верифицирован как основная причина смерти.

По данным Австралийского статистического бюро, средний возраст умерших от COVID-19 в Австралии составил 83,9 года. Большинство смертей, в общей сложности 2438 человек, пришлось на штат Виктория.