Канберра, , 12:18 — REGNUM 18 мая стало известно, что за 12-месячный период заработная плата в Австралии выросла на 2,4%. Однако инфляция в стране сейчас составляет 5,1%. Это означает, что реальная заработная плата в стране снизилась на 2,7%, что, по мнению лидера Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниза, целиком и полностью является неудачей действующего правительства во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном, передает телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Это является самым большим сокращением реальной заработной платы более чем за 20 лет. При Скотте Моррисоне реальная заработная плата резко падает, а стоимость жизни стремительно растет», — сказал лидер оппозиции, выступая в Национальном пресс-клубе.

Альбаниз также поспешил отметить, что последнюю предвыборную неделю Моррисон начал с отклонения предложенного оппозицией повышения минимальной заработной платы.

«А закончил эту неделю премьер-министр своим заявлением, что работающие граждане должны опустошить свои пенсионные счета, чтобы решить жилищный кризис в Австралии», — сказал он.

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