Лидер оппозиции в Австралии рассказал о рекордном сокращении зарплат
Канберра, 18 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. 18 мая стало известно, что за 12-месячный период заработная плата в Австралии выросла на 2,4%. Однако инфляция в стране сейчас составляет 5,1%. Это означает, что реальная заработная плата в стране снизилась на 2,7%, что, по мнению лидера Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниза, целиком и полностью является неудачей действующего правительства во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном, передает телеканал NineNews.
«Это является самым большим сокращением реальной заработной платы более чем за 20 лет. При Скотте Моррисоне реальная заработная плата резко падает, а стоимость жизни стремительно растет», — сказал лидер оппозиции, выступая в Национальном пресс-клубе.
Альбаниз также поспешил отметить, что последнюю предвыборную неделю Моррисон начал с отклонения предложенного оппозицией повышения минимальной заработной платы.
«А закончил эту неделю премьер-министр своим заявлением, что работающие граждане должны опустошить свои пенсионные счета, чтобы решить жилищный кризис в Австралии», — сказал он.