Страсбург, Франция, , 12:14 — REGNUM Не экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США призвала комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе британского МВД Прити Пател. Об этом говорится в письме, опубликованном 18 мая на сайте Совета Европы.

Джулиан Ассанж Cancillería del Ecuador

«Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа», — говорится в письме Миятович.

Она отметила, что обвинения США против Ассанжа подняли важные вопросы о защите людей, публикующих засекреченную информацию в общественных интересах, в том числе сведения о нарушениях прав человека.

По мнению Миятович, экстрадиция Ассанжа будет иметь сдерживающий эффект на свободу СМИ.

17 мая защита Ассанжа подала главе британского МВД представление о блокировке его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Ранее суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию. Окончательное решение должна принять Пател.

Напомним, с 2006 года сайт WikiLeaks публиковал секретные документы, в том числе видеозаписи преступлений американских военных в Ираке. В 2010 году Ассанж был обвинён в Швеции в домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года по запросу США его задержала британская полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Сторонники Ассанжа проводят акцию протеста у здания МВД Британии