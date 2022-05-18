Москва, 18 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Российская туристическая отрасль обеспечена целостной системой мер поддержки. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Зарина Догузова

«В текущих непростых условиях перед нами стоит две ключевые задачи: сохранить устойчивость отрасли — в первую очередь это рабочие места, — и создавать всё большие возможности для комфортного, доступного и безопасного отдыха граждан», — заявила Догузова.

По её словам, за последние полтора года был заложен серьёзный фундамент для дальнейшего развития отрасли, была перезапущена работа Ростуризма, который теперь подчиняется напрямую правительству РФ, утверждены соответствующие нацпроекты.

«Благодаря этому у нас в туризме появляется целостная система мер поддержки», — указала она.