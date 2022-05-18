Ярославль, , 12:13 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля остались недовольны ситуацией, сложившейся после ухода в отставку мэра Владимира Волкова, и потребовали, чтобы следующим мэром был ярославец. Об этом они говорили на заседании 18 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля City-yaroslavl.ru

Сейчас исполняет обязанности мэра его заместитель Илья Мотовилов. На это депутаты повлиять никак не могут. Судя по всему, они опасаются, что и. о. может поменяться, причём без их ведома.

«Главу города назначает муниципалитет в результате конкурса. А в новостях появляется информация, что у нас появляются какие-то заместители, исполняющие обязанности, а муниципалитет об этом узнает в последнюю очередь. Хотелось бы, чтобы назначения на должности заместителя мэра осуществлялись как минимум с информированием, а еще лучше с согласованием муниципалитета. Иначе выглядит всё странным. Муниципалитет определяет, кто является главой города, при этом у нас появляются исполняющие обязанности, которые муниципалитетом никак не согласовывались», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Депутатам не понравилось и то, что Илья Мотовилов не пришёл на первое заседание в новом статусе.

«Я понимаю, заседание правительства важное дело. Но когда человека назначают исполняющим обязанности, нужно перед муниципалитетом показаться. Надеюсь, Илья Владимирович найдет время показаться и рассказать хотя бы вкратце о своей программе действий. Потому что мы его не согласовывали. Мы согласовывали первого зама, первого зама из устава убрали. Как-то муниципалитет выключили из этой работы. Это неправильно, потому что муниципалитет представляет всех жителей города Ярославля. И. о. мэра на 6 месяцев — это не менее важная кандидатура, — сказал депутат Константин Шлапак.

А депутат Владимир Молодкин потребовал, чтобы новым мэром города был ярославец.

«Появился целый ряд вбросов по мэру в интернете по поводу кандидатур. Нам бы хотелось, чтобы городом руководил человек из Ярославля. Достаточно кандидатур и в этом зале. Прежде всего, и Артур Евгеньевич, и Вячеслав Игоревич. Это пожелания каждого лично, но у нас есть достойные люди, которые знают проблемы города и могли бы этими проблемами заниматься. Есть Екатерина Юрьевна, Дзержинский район, которая могла бы украсить обложку любого глянцевого журнала. Хотел бы пожелать поисковой группе, чтобы они и к этому мнению прислушались», — сказал Владимир Молодкин.

Правда, почему-то в момент этого заявления Владимир Молодкин издавал звуки, похожие на смех.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов заметил, что выборы пройдут на конкурсной основе, и никто не мешает ярославцам участвовать в конкурсе. По словам Ефремова, сама процедура пройдёт в ноябре.

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