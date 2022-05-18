Сыктывкар, 18 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Обязательный масочный режим в Коми будет сохранен, сообщил в своем видеообращении глава республики Владимир Уйба.

ИА REGNUM Масочный режим в кафе

«В общественных местах масочный режим нужно сохранять. Мы видим что волна заболеваемости нарастает, Идет новый штамм, поэтому не надо расслабляться», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательный масочный режим отменили в Ненецком АО и Мурманской области.