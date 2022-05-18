Казань, 18 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Казани 40-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина причастность к совершению преступления признал частично, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Pixabay.com Избиение

По версии следствия, ранним утром 6 мая подозреваемый пришел в бар на улице Ломжинской, где стал распивать спиртные напитки. Затем он вышел в тамбур. В это время там спал находящийся в состоянии алкогольного опьянения 38-летний мужчина. Подозреваемый решил его разбудить и нанес множественные удары ногами по голове и животу. Потом он попытался вытащить мужчину на улицу, но не смог. Злоумышленник снова избил спящего, а затем вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу. Через несколько дней он скончался от полученных в результате избиения травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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