Москва, 18 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум.

Kaluga.sledcom.ru Жилой дом после пожара

В подмосковном городе Истра возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек, в том числе ребёнка, в результате пожара, сообщается 18 мая на сайте следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России.

Согласно данным СК, 18 мая утром в одном из частных деревянных домов в деревне произошел пожар. После тушения были обнаружены тела мужчины, и шестилетнего ребенка.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрошены свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе два человека погибли в результате пожара в жилом доме в городе Воскресенске.

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