Канберра, 18 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. 18 мая в Австралии 31 судья в отставке опубликовал открытое письмо к премьер-министру страны Скотту Моррисону, лидеру оппозиции Энтони Альбанизу и другим руководителям основных партий с просьбой незамедлительно нарастить усилия по борьбе с коррупцией. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Мы являемся судьями в отставке, и мы считаем, что национальная комиссия по этике срочно необходима, чтобы заполнить пробелы в нашей системе честности и восстановить доверие к нашим внутренним политическим процессам», — говорится в письме.

Напомним, что в каждом штате Австралии существует специальная независимая комиссия по этике и борьбе с коррупцией. Однако на федеральном уровне подобного ведомства не существует.

«Несмотря на недавнюю критику в адрес комиссий по борьбе с коррупцией, широко признанный аргумент в пользу создания федеральной комиссии остается неоспоримым», — призвали судьи.