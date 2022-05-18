Москва, , 12:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сохранит пост главы комитета по международным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Надеемся, что политическая должность не уменьшит его внимания к международной повестке, он сможет совмещать две должности», — сказал Володин.

«Если кто-то ожидал, что дальше займет пост председателя комитета… Коллеги, нам необходимо все хорошие наработки сохранить в тех руках, которые не только крепко держат эту должность, но и самое главное, большая отдача в рамках служения стране и нашим гражданам. У Леонида Эдуардовича получается», — констатировал спикер Госдумы.

Парламентарий также напомнил, что все лидеры думских фракций в 2016 году обратились к президенту России и высказали пожелание, чтобы Слуцкий возглавил комитет.

Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.

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