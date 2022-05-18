Москва, 18 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сохранит пост главы комитета по международным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Надеемся, что политическая должность не уменьшит его внимания к международной повестке, он сможет совмещать две должности», — сказал Володин.

«Если кто-то ожидал, что дальше займет пост председателя комитета… Коллеги, нам необходимо все хорошие наработки сохранить в тех руках, которые не только крепко держат эту должность, но и самое главное, большая отдача в рамках служения стране и нашим гражданам. У Леонида Эдуардовича получается», — констатировал спикер Госдумы.

Парламентарий также напомнил, что все лидеры думских фракций в 2016 году обратились к президенту России и высказали пожелание, чтобы Слуцкий возглавил комитет.

Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.